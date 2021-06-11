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الانتخابات التشريعية الجزائرية.. كيف تؤثر جائحة كورونا على ميولات الناخبين؟

تتزامن الانتخابات التشريعية في الجزائر مع مرحلة اقتصادية صعبة تمر بها البلاد. ورغم إجراءات الدعم للفئات الهشة في المجتمع؛ إلا أن تداعيات جائحة كورونا تلقي بثقلها على ميول الناخبين.