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الانتخابات التشريعية الجزائرية.. تعرف على أبرز الأحزاب المشاركة فيها

تشارك في الانتخابات البرلمانية الجزائرية مئات القوائم المستقلة وأحزاب محسوبة على ما يعرف بالتيارين الوطني والإسلامي، وتقاطعها أحزاب تحسب تقليديا على التيار الديمقراطي. فما هي أبرز الأحزاب المشاركة؟