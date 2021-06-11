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إثيوبيا.. الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة في إقليم تيغراي

حذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة في إقليم تيغراي (شمالي إثيوبيا) تنذر بوفاة مئات الآلاف، من جانبها وصفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة إخفاق مجلس الأمن في عقد اجتماع بشأن هذه الأزمة.