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4 سنوات مرت على سيطرة القوات العراقية على الموصل

في الذكرى الـ7 لسيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل، ما يزال العديد من أحيائها مهدما. وقد أعادت القوات العراقية السيطرة على المدينة قبل 4 سنوات.