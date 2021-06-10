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هل ستكون الأخيرة؟.. فيينا تستعد لجولة سادسة من المفاوضات بشأن ملف إيران النووي

تستعد العاصمة النمساوية فيينا لاستضافة جولة سادسة من المفاوضات بشأن ملف إيران النووي، وتأتي الجولة الجديدة وسط حالة من الغموض تجعل كل السيناريوهات متوقعة.