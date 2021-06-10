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مصر والسودان يحذران من تعبئة سد النهضة قبل التوصل لاتفاق ملزم

حذر وزراء الخارجية والري في السودان ومصر من الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن تعبئة سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم، مؤكدين وصول المفاوضات بشأن السد إلى طريق مسدود.