24:41

ما وراء الخبر.. بقي أمامه يومان بالسلطة.. هل يسلّم نتنياهو بالهزيمة أمام الفصائل الفلسطينية؟

ناقش “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/6/10) السيناريوهات المحتملة التي يمكن لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اللجوء إليها في آخر يومين له بالسلطة،