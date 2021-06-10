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لتسهيل حركة أبناء القارة.. البرلمان الأوروبي يقر جواز سفر لكورونا

وافق البرلمان الأوروبي على إصدار شهادة إلكترونية تسمح لكل أوروبي تلقى لقاح كورونا بالتحرك بحرية بين حدود القارة الأوروبية، وتأمل الدول أن يساعد تلقي اللقاح على عودة الحياة لطبيعتها.

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