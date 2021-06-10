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كبير مفاوضي إيران: الجولة القادمة من مفاوضات فيينا لن تكون النهائية

تنطلق نهاية الأسبوع الجاري الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن من المبكر التكهن إن كانت هذه هي الجولة النهائية.