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حياة ذكية- تعرف على أحدث شاشات التلفاز المخصصة للألعاب

رصدت حلقة (2021/6/9) من برنامج “حياة ذكية” مواضيع: إصدار شاشات التلفاز المتوافقة مع أحدث أجهزة الألعاب. وإمكانية استبدال محركات سيارات السباق من الوقود إلى الكهرباء.