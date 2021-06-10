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23:58

حياة ذكية- تعرف على أحدث شاشات التلفاز المخصصة للألعاب

رصدت حلقة (2021/6/9) من برنامج “حياة ذكية” مواضيع: إصدار شاشات التلفاز المتوافقة مع أحدث أجهزة الألعاب. وإمكانية استبدال محركات سيارات السباق من الوقود إلى الكهرباء.
9/6/2021
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