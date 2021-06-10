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بايدن: سألتقي قادة الدول السبع والناتو وبوتين وسأوضح لهم أننا عادنا لقيادة العالم

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيلتقي خلال جولته الأوروبية قادة الدول السبع وقادة الناتو ثم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه سيؤكد في كل لقاءاته أن الولايات المتحدة عادت إلى موقع القيادة.