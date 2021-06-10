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انطلاق جولة المفاوضات الأفغانية الجديدة في العاصمة القطرية.. ما الجديد؟

انطلقت جولة المفاوضات الأفغانية الجديدة في العاصمة القطرية، وهي الثالثة في حوار الفرقاء لكن الأهم أنها الجولة الأولى منذ شروع الولايات المتحدة الأميركية والحلف الأطلسي في سحب قواتهما من أفغانستان.