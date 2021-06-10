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انتخابات الجزائر.. أعداد قوائم المرشحين المستقلين تفوق قوائم الأحزاب

تجرى الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في 12 من الشهر الجاري وسط مناخ سياسي مختلف عما شهدته الانتخابات السابقة منذ بدء التعددية في الجزائر. فقد فاقت أعداد قوائم المرشحين المستقلين قوائم الأحزاب.