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02:17

اليابان.. قانون لحماية أكثر من 600 منطقة تضم مدرّجات لحقول الأرز

أصدرت وزارة الزراعة اليابانية قانونا لحماية أكثر من 600 منطقة تضم مدرجات لحقول الأرز. وتمثل هذه المدرجات إرثا ثقافيا، بذل فيه المزارعون قبل مئات السنين، جهدا لبنائها على سفوح الجبال ومنحدراتها.
10/6/2021
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