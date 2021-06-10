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القدس في قلب المواجهات

في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بدأت الاستفزازات الإسرائيلية للفلسطينيين في القدس الشرقية باقتحام المسجد الأقصى، وتواصلت الانتهاكات الإسرائيلية حتى وصلت إلى محاولة المستوطنين اقتحام الحرم القدسي؛