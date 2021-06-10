01:38

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر

تأسست السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر في سبتمبر/أيلول 2019، بعد أشهر من الحراك الشعبي، وتتمتع السلطة بصلاحيات واسعة وتمارس عملها وفقا للدستور بكل حيادية وبدون تدخل من أي جهة كانت.