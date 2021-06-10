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56:38
الحصاد (2021/6/9)
تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/6/9) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: انطلاق جولة المفاوضات الأفغانية الجديدة في العاصمة القطرية، ومصر والسودان تحذران من تعبئة سد النهضة قبل التوصل لاتفاق ملزم.
9/6/2021
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