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56:38

الحصاد (2021/6/9)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/6/9) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: انطلاق جولة المفاوضات الأفغانية الجديدة في العاصمة القطرية، ومصر والسودان تحذران من تعبئة سد النهضة قبل التوصل لاتفاق ملزم.
9/6/2021
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