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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين أثناء احتجاجات على اقتحام نائب متطرف لباب العامود

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين في القدس، وذلك أثناء احتجاجات نظمها الفلسطينيون رفضا لاقتحام النائب المتطرف إيتمار بن غفير لباب العامود.