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هواة رياضة الباركور يبعثون رسالة سلام وأمل للعالم من غزة

خرجت مجموعة من الشبان الفلسطينيين ليمارسوا رياضتهم المفضلة وهي رياضة تسلق الأسوار والمباني المعروفة باسم الباركور، ومارسوا رياضتهم فوق ركام وأنقاض المباني المدمرة من أجل بعث رسالة سلام وأمل للعالم.