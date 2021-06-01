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مفاوضات فيينا للملف النووي الإيراني.. نقاط الخلاف الرئيسية

قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن مفاوضات فيينا تشهد تقدما لكنها معقدة. وإن الوفود وصلت لمرحلة مناقشة نقاط الخلاف الرئيسية.
1/6/2021
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