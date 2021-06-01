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مشاريع حياة في غزة.. فلسطينية تدير مشروعا زراعيا

السيدة أماني أبو لطيفة من قطاع غزة تدير مشروعا لزراعة الأعشاب والنباتات العطرية من أجل توفير لقمة العيش لها ولأولادها، مشروع كان حلما وأصبح حقيقة يكبر كل سنة.