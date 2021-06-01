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مدير المخابرات المصرية ينهي جولة مشاورات لتثبيت الهدنة في غزة

أنهى مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل جولة التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية وقادة الفصائل الفلسطينية في غزة، في إطار السعي المصري لتثبيت جهود وقف إطلاق النار.
31/5/2021
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