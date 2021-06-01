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متطوعون برازيليون يبتكرون مبادرات إنسانية لتحسين ظروف المشردين

يواجه المشردون في البرازيل تحديا متجددا مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل أوضاع صحية واقتصادية زادت من أعدادهم، وغياب الحلول الحكومية، لجأ متطوعون لابتكار مبادرات تحاول تحسين ظروف المشردين.