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لوحات فنية على ركام المباني المدمرة في الحرب الأخيرة على غزة

تطوع عدد من الفنانين التشكيليين في قطاع غزة لتحويل ركام المنازل والمباني السكنية التي دمرها الجيش الإسرائيلي إلى لوحات فنية تعيد الأمل بحياة أفضل لسكان القطاع.