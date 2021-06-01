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لتصحيح الهيكل السكاني.. الصين تسمح للعائلات بإنجاب طفل ثالث

تراجعت السلطات الصينية عن قراراتها السارية منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي تمنع الأسر من إنحاب أكثر من طفل واحد، حيث تبين لها أن هذا القرار تسبب بخلل كبير في الهيكل السكاني،