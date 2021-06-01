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لتجاوز خسائر كورونا.. شركات الطيران اليابانية تركز جهودها على النقل الداخلي

بعد أن فاقت الخسائر التي لحقت بها 6 مليارات دولار خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، قررت كبريات شركات الطيران اليابانية تركيز جهودها على الطيران الداخلي.
1/6/2021
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