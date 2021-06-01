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كاميرات مراقبة فلسطينية لمطاردة المستوطنين

كاميرات مراقبة أقامها نشطاء قرب الشارع الذي يسلكه المستوطنون لتوثيق انتهاكاتهم بحق السكان، وتسجل هذه الاعتداءات، غالبا، ضد مجهول، فلا توثيق ولا شهود والمحاكم متواطئة مع مجالس المستوطنات.