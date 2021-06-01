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قصة شارع- الأشهر في تركيا.. شارع الديوان

الديوان شارع الأباطرة والسلاطين يعد من أقدم شوارع مدينة إسطنبول، وبسبب طبيعته التاريخية يحتل هذا الشارع مكانة مفضلة عند سياح تركيا، قصة هذا الشارع يسردها لنا أحد أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني.