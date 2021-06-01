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سياسيون أوروبيون ينددون باتهام الجنائية بمعاداة السامية

وقع أكثر من 50 سياسيا أوروبيا، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، رسالة تدعم المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقها بشأن جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.