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01:26
بنيامين نتنياهو
أبرز الشخصيات التي تعود إلى الواجهة في سياق السجال بشأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
1/6/2021
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