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بالتعاون مع المخابرات الدانماركية.. واشنطن تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين

كشف تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدانماركية أن واشنطن، بالتعاون مع المخابرات الدانماركية، تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ما بين عامي 2012 و2014. وقال التق