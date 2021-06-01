24:52

المرصد- إسرائيل والحصاد المر بعد الحرب على غزة

رصدت حلقة (2021/5/31) من برنامج “المرصد” الحصاد الإسرائيلي المر بعد حرب غزة والخلافات بين السياسيين، والانقسامات الحادة على وسائل الإعلام. وتغطية وسائل الإعلام الأميركية خاصة بعد استهداف برج الجلاء.