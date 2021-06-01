البث الحي
24:52

المرصد- إسرائيل والحصاد المر بعد الحرب على غزة

رصدت حلقة (2021/5/31) من برنامج “المرصد” الحصاد الإسرائيلي المر بعد حرب غزة والخلافات بين السياسيين، والانقسامات الحادة على وسائل الإعلام. وتغطية وسائل الإعلام الأميركية خاصة بعد استهداف برج الجلاء.
31/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 235– من المطلوب رقم واحد لإسرائيل؟ وماذا يريد السيسي لغزة؟

25:06
(الجزيرة)

فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات

27:07
(الجزيرة)

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

25:27
(الجزيرة)

حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

21:08
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 235– من المطلوب رقم واحد لإسرائيل؟ وماذا يريد السيسي لغزة؟

25:06
(الجزيرة)

فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات

27:07
(الجزيرة)

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

25:27
(الجزيرة)

حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

21:08
المزيد من أخرى

حرب غزة.. عندما ينقسم الإعلام الإسرائيلي على نفسه

(الجزيرة)

فوق السلطة 235– من المطلوب رقم واحد لإسرائيل؟ وماذا يريد السيسي لغزة؟

(الجزيرة)

من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟

(الجزيرة)

فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون يوقعون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل في عدوانها الأخير على غزة قتلت أكثر من 60 طفلا (رويترز)

إسرائيل غاضبة من تصويت البحرين والسودان ضدها في الأمم المتحدة

السودان والبحرين صوتا على تشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة (أسوشيتد برس)

بعضها يتحدى قوانين الفيزياء.. تعرّف على بعض أغرب الأهداف في ملاعب كرة القدم

زلاتان إبراهيموفيتش سجل أحد أغرب الأهداف في مسيرته بمرمى منتخب مولدوفا (غيتي)