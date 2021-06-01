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24:52
المرصد- إسرائيل والحصاد المر بعد الحرب على غزة
رصدت حلقة (2021/5/31) من برنامج “المرصد” الحصاد الإسرائيلي المر بعد حرب غزة والخلافات بين السياسيين، والانقسامات الحادة على وسائل الإعلام. وتغطية وسائل الإعلام الأميركية خاصة بعد استهداف برج الجلاء.
31/5/2021
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