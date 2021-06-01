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02:15

المبعوث الأممي لليمن: استمرار الحرب يضر بآفاق تحقيق السلام

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن استمرار العمليات العسكرية بما فيها تلك الجارية في مأرب، يعرقل آفاق السلام في اليمن. وأكد غريفيث تلقيه أفكارا من زعيم الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.
31/5/2021
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