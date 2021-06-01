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استطلاع للرأي.. وباء كورونا يغيّر اليابانيين

أظهر استطلاع لآراء 4 آلاف طفل ياباني، أجرته شركة لبيع الحقائب المدرسية، تقدم مرتبة مهنة يوتيوبر على أعمال مختارة لقائمة المستقبل، بسبب تأثير جائحة كورونا على نسبة مشاهدات الأطفال على يوتيوب.