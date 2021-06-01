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استبعاد قمة الإكواس فرض عقوبات على مالي واكتفاؤها بتعليق عضويتها

وسط ترحيب شعبي بعدم فرض عقوبات على دولة مالي من قبل دول مجموعة غرب أفريقيا المعروفة بالإيكواس، تباينت مواقف الأطراف السياسية من إشراف المجلس العسكري على تسيير المرحلة الانتقالية.