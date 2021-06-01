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02:22

ارتياح شعبي في مالي من عدم فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات عليها

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عدم فرض أي عقوبات على مالي بسبب إشراف المجلس العسكري على تسيير المرحلة الانتقالية، وخلّف هذا القرار ارتياحا شعبيا وسياسيا.
31/5/2021
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