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02:44

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في القدس

عاشت مدينة القدس ليلة متوترة أخرى، شهدت خلالها مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في أحياء عدة، تجنب خلالها الاحتلال اقتحام ساحات الأقصى نتيجة ضغوط وإدانات دولية.
9/5/2021
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