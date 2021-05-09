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محمد العوضي- ذكرني بآية.. رمضان شهر التوبة

من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أن جعل باب التوبة مفتوحا للتائبين، وشهر رمضان فرصة مواتية للتوبة ومحاسبة النفس. الدكتور محمد العوضي يؤكد أن ما تبقى يحتاج فقط إلى إخلاص وصدق في عبادة الصيام.