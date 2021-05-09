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سفراء الخير.. مبادرة شبابية تونسية لمساعدة سكان الريف

حب العطاء والرغبة في مساعدة الآخرين شغف يكرس مفهوم التطوع بين شباب تونس في ظل جائحة كورونا. “سفراء الخير” مبادرة شبابية تونسية تستهدف تقديم العون لسكان المناطق الريفية.