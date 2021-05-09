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02:38
تحرك أفريقي أميركي لحل أزمة سد النهضة
باتفاق أو بدونه إثيوبيا ماضية في الملء الثاني لسد النهضة. تضع أديس أبابا يوليو/ تموز المقبل موعدا لا رجعة عنه للتعبئة الثانية لخزان السد، تماما كما حدث في عملية الملء الأولى العام الماضي.
9/5/2021
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