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بعد حرب تنظيم الدولة في الموصل.. الجامع الأموي كتلة من الدمار

مرت 4 سنوات تقريبا على استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة، إلا أن الدمار والخراب لا يزالان حاضرين في مناطق المدينة التاريخية، وبينها الجامع الأموي الأقدم في الموصل.