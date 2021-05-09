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انفجار في كابل واتهامات متبادلة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

اتهم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مدرسة غربي العاصمة كابل، قائلا إن الحركة لا تريد حل الأزمة. في المقابل، دانت حركة طالبان بشدة التفجير وطالبت بتحقيق حيادي.