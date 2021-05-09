02:21

الجزيرة تدخل حي الشيخ جراح وتلتقي الأسر المهددة بفقدان بيوتها

تشهد مدينة القدس إجراءات أمنية مشددة في كل من البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. وقد تمكنت الجزيرة من دخول حي الشيخ جراح والتقت عددا من الأسر المهددة بفقدان بيوتها.