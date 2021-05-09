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الجالية العربية في البرازيل تسجل حضورا لافتا في مختلف المجالات

تعتبر الجالية العربية في مدينة فلوريانوبوليس المصنفة كأفضل مدن البرازيل نموذجاً في الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية والتميز إضافة للاندماج والتعايش مع المجتمع.