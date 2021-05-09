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02:41

اختتام أعمال قمة بورتو لزعماء دول الاتحاد الأوروبي

اختتمت بمدينة بورتو البرتغالية أعمال القمة الاجتماعية لزعماء الاتحاد الأوروبي بإصدار إعلان بورتو، الذي أكد أهمية البعد الاجتماعي في تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
9/5/2021
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