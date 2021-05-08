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واشنطن تجدد تأكيدها على الوقوف إلى جانب حكومة كابل

قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان إن الولايات المتحدة لن تقبل باستيلاء طالبان على السلطة بالقوة، مؤكدا أن ذلك سيضع البلاد في حرب طويلة الأمد. وأضاف أن واشنطن ستقف إلى جانب حكومة كابل.
7/5/2021
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