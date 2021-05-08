23:38

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/7)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/7) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إضافة موقع تويتر خاصية الدفع مقابل التغريدات المفضلة، ورصدت التفاعل التونسي مع فيديو يظهر أطباء يرقصون بغرفة العمليات.