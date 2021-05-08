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من السودان.. الكونغو الديمقراطية تطرح مبادرة لتجاوز أزمة سد النهضة

بحث رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، أزمة سد النهضة، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.