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مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات بين المملكة وإيران

في أول تأكيد رسمي للمحادثات مع إيران، قال مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية رائد قرملي إن المحادثات بين السعودية وإيران تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة.