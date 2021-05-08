27:14

ما وراء الخبر- لماذا صعدت إسرائيل الآن ضد الفلسطينيين في القدس؟ ولماذا وقفت واشنطن مكتوفة الأيدي؟

تساءلت حلقة (2021/5/8) من برنامج “ما وراء الخبر” عن الأسباب الحقيقية التي دعت إسرائيل للتصعيد في الوقت الراهن ضد الفلسطينيين بالقدس؟.